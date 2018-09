El mallorquín Enric Mas (Quick-Step), segundo en la Vuelta a España tras el británico Simon Yates (Mitchelton), fue recibido este lunes como un héroe por autoridades de Baleares y amigos en el aeropuerto de Palma, y por la tarde, su pueblo natal, Artá, le tributará un gran recibimiento.

"No soy consciente todavía de lo que he hecho. Quizás, cuando lo vea por la tele me daré cuenta de lo bonito que es estar en el podio de una Vuelta a España", declaró Mas a su llegada a la capital balear.