23 may. 2021

EFE Londres 23 may. 2021

Ole Gunnar Solskjaer se quedó hablando con algunos aficionados de la grada de Old Trafford al término del partido con el Fulham. No era un gesto más, era una manera de proseguir con una tradición que tenía Alex Ferguson, su mentor, y que muestra el empeño del noruego en que los tiempos de gloria del Manchester United vuelvan a ser una realidad.

Para el equipo más laureado de Inglaterra, llevar ocho años sin ganar la Premier League es poco más que una ofensa. Disputar la Liga Europa, un castigo amable si se ganara el título. No oler las copas domésticas, un tropiezo más. Desde que se fuera Ferguson, el equipo nunca ha alcanzado aquellas cotas de éxito. No ha ayudado tampoco la revitalización del Liverpool o el surgimiento del Manchester City, pero lo cierto es que la gestión del equipo no ha sido la adecuada, como han mostrado las numerosas protestas acaecidas tras la unión y posterior disolución de la Superliga europea.