El exdelantero del Real Madrid Manolín Bueno regatea a un defensa del Degerfors en 1961. EFE SPAIN SOCCER FRIENDLY: MADRID, 15/03/1961.- Real Madrid FC's forward Manolin Bueno (R) controls the ball against a Degerfors' unidentified defender, during their friendly match at the Santiago Bernabeu stadium. Real Madrid won 8-2. EFE/fs