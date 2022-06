Manuel Hernández, director general de Finetwork, explicó en el ‘Foro EFE Sport Business Days Patrocinio deportivo' el crecimiento de la compañía de telecomunicaciones creada en 2019 y que vieron “en el deporte” una forma de hacerse “un hueco rápido” en el su sector.

“En el deporte vimos una forma de hacernos un hueco rápido y ligarnos con el deporte que tiene unos valores como ambición, valentía e inconformismo, como nuestra compañía. Además, nos permite sobreactuar para generar ese efecto de confianza en dos años, que otros han tardado diez. No es fácil, no es barato, pero quién no apuesta no gana”, dijo el directivo durante el foro organizado por EFE y Best Option Media.