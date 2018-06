El jugador de los Memphis Grizzlies Marc Gasol dijo este martes que "es una alegría" que Svetislav Pesic siga en el Barcelona porque tiene "un vínculo personal potente con él", después de que el club azulgrana haya anunciado la continuidad del entrenador serbio.

Marc Gasol destacó que Pesic apostó por él tanto en el Barcelona como en el Girona. "Me trajo al Barça después del triplete y cuando se fue a Girona me llevó con él", recordó el pívot en la presentación del partido amistoso 'Pau vs Marc' que se disputará el 8 de julio en Fontajau (Gerona).