Marc Gasol, pívot de la selección española de baloncesto que no pudo estar presente en el último amistoso frente a Lituania por unas molestias físicas, ve "muy probable" poder jugar su primer partido preparatorio para el Mundial de China en el torneo de Málaga, ya que se encuentra "bien" y preparado .

"Lo más probable es que pueda jugar mi primer partido en Málaga. Lo que me diga el cuerpo técnico y el grupo médico. Al final tienes que ir cumpliendo etapas, asumiendo cada vez más cargas y sin prisa. Yo me encuentro bien pero correr riesgos no es lo mas inteligente", añadió el campeón de la NBA tras el entrenamiento de la selección en el pabellón madrileño del Triángulo de Oro.