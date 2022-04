El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha decidido esta misma semana acudir al Gran Premio de las Américas en el circuito COTA (Circuit of The Americas), donde ha ganado siempre desde que entró en el calendario del campeonato del mundo salvo cuando se cayó en 2019 en el momento que era líder y el triunfo fue a parar a manos del español Alex Rins (Suzuki GSX RR), pero él mismo ha explicado que no llega en su mejor momento.

"Mandalika fue realmente duro para mí y se repitió mi lesión con la visión, aunque menos que la vez anterior y creímos que llegar a Argentina hubiera sido muy ajustado, no sentía la motivación como para tomar los riesgos, no quise, y hablé con el doctor y vi que era mejor quedarme en casa y empezar a entrenar de buena manera. Esta misma semana me he hecho otra revisión médica y la visión es correcta. Ha pasado una semana más y veremos qué pasa, aunque no llego en mi mejor momento, pero vamos a intentar hacer un gran primer líder e ir hacia delante desde ese punto", ha explicado el ocho veces campeón del mundo.