Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP que este sábado marcó el noveno mejor tiempo en los entrenamientos de Sepang (Malasia), dijo estar "muy contento" por la evolución física que observa en el hombro derecho operado, pese a haber sufrido una caída en la curva 3 del circuito durante el tramo final de la sesión.

"Hoy estoy muy contento porque he notado que el hombro está mejor que ayer y esto es bueno. Desafortunadamente, he sufrido una caída que parecía fuerte -pero ha sido pilotando lento-, así que estoy bien. Pero esto nos hace recordar que debemos estar concentrados al 100%, ya que no podemos cometer fallos debido a mi condición física", indicó el piloto de Repsol Honda en declaraciones facilitadas por su equipo.