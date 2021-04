El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), sexto al final de la segunda clasificación para el Gran Premio de Portugal de MotoGP que este domingo se disputará en el circuito de Portimao, reconoció que es posible que tenga que parar antes de tiempo en una carrera prevista a 25 vueltas.

"Lógicamente, no estoy convencido al ciento por ciento de que pueda acabar la carrera, no lo sé, no sabría qué responder, salgo a carrera y confío en que sí que pueda acabar, pero ¿en qué ritmo?; pues cuanto más ritmo más fuerza tendré que hacer y esta será la incógnita", explicó el piloto de Repsol Honda, que ha estado apartado de la competición nueve meses por una fractura de húmero.