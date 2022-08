El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 23 V) reconoce que la fábrica a la que representa está sufriendo y que tienen que cambiar sus planteamientos para poder mejorar pues afirma que "los pilotos Honda necesitan una ayuda desde Japón, que haya algún cambio".

"Están sufriendo todos los pilotos y el tiempo que he corrido yo este año también estaba sufriendo, no solo por el brazo sino porque tampoco me acababa de encontrar bien con la moto y es ahí donde estamos obligados a hacer un cambio para poder luchar por el Mundial en las próximas temporadas”, afirma el piloto de Repsol en una entrevista con la plataforma digital DAZN.