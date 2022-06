El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) habla por primera vez en su "blog de Repsol" de su estado actual tras la intervención quirúrgica a la que se tuvo que someter en la Clínica Mayo de Rochester, en Estados Unidos, y la define como "verde esperanza".

"Verde esperanza es mi sensación actual ya que fue lo que me provocó esta última operación: esperanza. Porque de la manera en la que estaba pilotando y compitiendo, no me veía mucho tiempo más encima de la moto, quizá uno o dos años más, pero tras la intervención en Rochester se abre la esperanza de que pueda seguir compitiendo sin dolor y divirtiéndome encima de la moto", asegura Marc Márquez.