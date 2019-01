Un nuevo empate del Valencia, el undécimo tras 19 jornadas de las que solo ganó cuatro, dejan a Marcelino García Toral en situación límite, sin temor por su futuro ni solución inmediata de un equipo que perdonó hasta un penalti y acabó empatado por el Valladolid con una falta magistral de Alcaraz.

"No tengo ningún temor a no seguir en el banquillo del Valencia", aseguró con contundencia Marcelino tras un nuevo ejercicio de impotencia. Las muestras de apoyo de algunos jugadores importantes, Dani Parejo en la celebración de su gol, Rodrigo Moreno asumiendo culpas por su fallo en el penalti, no son consuelo para un técnico cuyo futuro pende de la reunión que mantendrán esta semana el presidente Anil Murthy y el director general Mateu Alemany con el propietario Peter Lim.