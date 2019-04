Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, convocó este martes a todos los jugadores que tiene disponibles para visitar al Atlético de Madrid, en una lista a la que vuelve Jaume Doménech.

En la convocatoria no están los lesionados Cristiano Piccini, Geoffrey Kondogbia y Denis Cheryshev, el sancionado Rodrigo Moreno, ni el coreano Kang in Lee, convocado con la selección sub 20 de su país.