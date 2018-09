El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, aseguró este martes que el colegiado Jaime Latre "no relata la realidad de los hechos" previos a su expulsión el pasado domingo ante el Villarreal, ya que "ninguno me advirtió de una posible expulsión" y añadió que no se siente "igual tratado" que otros técnicos de Primera división.

Marcelino fue expulsado en el minuto 60 del partido del pasado domingo en La Cerámica ante el Villarreal por, según Jaime Latre, "por protestar de forma ostensible una de mis decisiones, habiendo sido advertido previamente", algo que el asturiano negó esta tarde.