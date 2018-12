Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, aseguró que ni se ha planteado ni se planteará rendirse en el objetivo de encontrar una solución a la falta de victorias del equipo y aseguró que siente el respaldo del club, aunque no se haya reunido estos días con el propietario Peter Lim, que está en la ciudad.

"La palabra rendición no existe en mi vocabulario. Ni personalmente; ni, por supuesto, a la hora de transmitir a mis futbolistas y a mi entorno. Por su puesto que no me voy a rendir", sentenció el entrenador en una rueda de prensa.