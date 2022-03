Marcelino García Toral cree que en el Athletic Club "no puede ser un fracaso no llegar a la final de Copa" como "no puede ser tampoco un fracaso no llegar a Europa", ya que considera que ambos objetivos son "muy difícil" de conseguir para un equipo con la filosofía de jugar solo con futbolistas de la tierra.

Marcelino, en ese sentido, confesó, en la rueda de prensa previa al partido liguero de este lunes ante el Levante en San Mamés, que hay "calificativos" sobre actuaciones del Athletic que le "duelen" y que ve "injustos".