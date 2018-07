Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, aseguró este jueves en la presentación de la ampliación de su contrato con el club de Mestalla hasta 2020 que no sabe cuál es su cláusula de rescisión porque en ningún caso piensa utilizarla.

"No lo sé porque no lo leí (el contrato). Aunque la tenga puedo decir ahora que no la voy a ejecutar, es sencillo", afirmó en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por su cuerpo técnico.