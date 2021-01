El entrenador Marcelino García Toral, (c) esta tarde presentado como nuevo entrenador del Athletic de Bilbao, desde el 4 de enero hasta el 30 de junio de 2022 si concluye el contrato que está acordando con el club vasco. En la imagen, le acompaña el director deportivo de Lezama, Rafa Alkorta (i ) y el presidente de la entidad Aitor Elizegi. EFE/LUIS TEJIDO

Marcelino García Toral aseguró en su presentación como entrenador del Athletic Club que tiene "el convencimiento" de que no faltó "al respeto al Athletic" en declaraciones de "hace muchísimos años" que no sentaron bien en el entorno del club vasco.

"Fueron hace muchísimos años. Mi ánimo, y tengo el convencimiento de que en esas declaraciones no falté al respeto al Athletic. Si hay personas que creen que me he equivocado, les pido disculpas", dijo el técnico asturiano en un acto el que le acompañaron en la mesa de la sala de prensa de San Mamés el presidente, Aitor Elizegi, y el director deportivo, Rafa Alkorta.