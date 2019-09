El Real Madrid completó su último entrenamiento previo al derbi madrileño del Wanda Metropolitano, en una sesión en su ciudad deportiva con la presencia del brasileño Marcelo en el grupo por segundo día consecutivo, apurando sus opciones de regreso, y la ausencia de Rodrygo tras su debut con gol.

Nada alterará los planes de Zinedine Zidane para el derbi. El gran debut de Rodrygo Goes con el primer equipo madridista, marcando a Osasuna en el primer balón que tocó, no provocará su presencia en la convocatoria del derbi. El brasileño no completó el último entrenamiento en Valdebebas y este fin de semana estará a disposición de Raúl González en el Castilla.