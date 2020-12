El brasileño Marcelo recuperó siete partidos después la titularidad con el Real Madrid, mostrando una mejoría en el físico pero con aspectos defensivos a corregir, e impreciso con el balón por la falta de continuidad y coincidiendo su regreso con el fin de la racha victoriosa madridista.

Desde el 28 de noviembre no jugaba Marcelo con el Real Madrid. La confianza de Zinedine Zidane se agotó y no entró en el bloque fijo de jugadores que dieron forma a la reacción madridista con seis victorias consecutivas. La derrota ante el Alavés, sustituido a los 69 minutos por Ferland Mendy, fue su última aparición y no pudo acompañar su vuelta con un buen resultado.