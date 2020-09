El lateral izquierdo argentino Marcos Acuña ha declarado este lunes, en su presentación como futbolista del Sevilla, que lo "han tratado muy bien" desde que llegó a la capital hispalense hace aproximadamente una semana, lo que lo "hace sentir muy cómodo acá".

"He hablado con el entrenador y me ha explicado cómo quiere que juegue. Nunca me veo dentro de los once porque para eso hay que trabajar", ha comentado sobre su relación con Julen Lopetegui Acuña, quien participó la semana pasada en la concentración del plantel sevillista en la provincia de Alicante.