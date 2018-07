Con su compatriota Javi Gómez Noya y el inglés Alistair Brownlee centrados en la larga distancia, el español Mario Mola, doble campeón del mundo de triatlón y líder de este campeonato, se afianza cada vez con más fuerza al trono del deporte que une la natación con el ciclismo y la carrera a pie.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en Hamburgo, donde este sábado se disputa la quinta prueba del Mundial, Mola explica cómo se siente con miras a esta prueba y al campeonato, en general; y valora cuáles son sus posibilidades de 'tripitir' titulo.

Pregunta: ¿Qué tal llega a Hamburgo?

Respuesta: Bien. La verdad es que he podido entrenar muy bien estas últimas semanas, desde (la prueba de) Leeds. He repetido el proceso de otras veces, aprovechando para hacer un par de semanas de entrenamientos en altura (en Font Romeu); y realmente ha ido bien.

Ahora es cuestión de que salga el día de la prueba. Pero creo que el trabajo está hecho.

P: Fue cuarto en Bermudas, en condiciones muy difíciles debido al accidente de su novia (la también triatleta olímpica Carolina Routier); tiene dos segundos puestos y un triunfo, en Yokohama, que lo hacen ser líder del Mundial. ¿Está contento? ¿O aún quería más?

R: Hombre, siempre que no se gana, uno quiere más. O sabe que puede aspirar a más. Pero soy consciente de que el resto de los rivales también tiene su objetivo. A veces hay que saber conformarse con el puesto que se tiene. Pero sí, estoy satisfecho con la regularidad que he tenido.

Teniendo en cuenta la carrera loca de Abu Dabi, con lluvia y muchas caídas... luego los viajes, el infortunio que sufrió Carol... así que doy gracias de poder estar en el sitio en el que estoy hoy. Y con tres carreras por delante, para intentar, como mínimo, sumar un resultado más (antes de la Gran Final, en Gold Coast, Australia).

A partir de ahí, todo lo que sea mejorar un cuarto puesto, bienvenido sea, porque en otros años, a pesar de llegar con buenos resultados, la Gran Final siempre ha sido determinante.

P: Pero ganar en Hamburgo es dar un paso muy importante, ¿no?

R: Hombre, me acercaría un poco más a esos cinco primeros puestos que es lo máximo que puedes lograr antes de llegar a la Final. Pero si no me equivoco, en Cozumel (México, donde se decidió el primer Mundial que ganó) llegaba con tres carreras ganadas y un segundo puesto. Y aún así tenía que ser cuarto, para mantener el primer puesto y ganar el título.

Todo lo que sea sumar es muy importante. Pero el peso que tiene a día de hoy la Gran Final es todavía muy grande como para permitirse el lujo de pensar en que ya está el trabajo hecho. Hay que ir paso a paso.

P: Pero da la sensación de que con Javi (Gómez Noya) y Alistair Brownlee centrados en la larga distancia, se está apuntalando usted de forma férrea al trono del triatlón mundial.

R: Hombre, es verdad que ellos han dominado durante estos últimos años. Especialmente Javi, porque el Mundial creo que Jonathan (el hermano menor de los Brownlee) ganó uno y Alistair dos. Javi ganó cinco; y a partir de 2013 fue el único que consiguió competir a tope y ser regular durante siete meses en un año. Ahora que ha decidido apostar por la larga distancia, al menos esta temporada, está claro que lo puedo aprovechar, porque Javi es un rival complicadísimo.

Es alguien que marca las carreras. Y el hecho de que no esté no sé si hace las cosas más fáciles. Pero sí que las cambia.

P: Tampoco se vaya a quitar méritos, oiga...

R: Creo que he seguido una progresión alcista durante los últimos años. Y a día de hoy estoy contento de estar donde estoy. Pero creo que puedo seguir mejorando en muchos aspectos. Así que en eso voy a seguir trabajando.

P: Tiene 28 años. Es regular, va al alza y dice que puede mejorar. Lleva de forma seguida un bronce, dos platas y, si Dios quiere, todo apunta a que ganará este año su tercer título Mundial. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué meta se marca, en su carrera?

R: La verdad es que no me paro a pensar, ni en lo hecho, ni en lo que de aquí en adelante pueda acumular. Me centro en entrenar bien, en mejorar, en aprovechar cada carrera. Al final este es un deporte en el que, cuando uno está bien, disfruta al competir.

Pero la vida de un deportista es limitada. Y no sé cuántos campeonatos o cuántas carreras más podré estar al máximo nivel. Eso no lo sabe nadie. Hay que aprovechar cada oportunidad. Y al final no pienso si en cuatro mundiales; o en ganar cinco, e igualar a Javi. Ojalá pueda igualar a Javi. Lo que ha hecho él es espectacular.

Ojalá pudiera acercarme. Pero ahora toca seguir mejorando. Sobre todo en la natación. Cuanto más cerca pueda estar de la cabeza en ese segmento, me dará más oportunidades de triunfo. También se puede mejorar en bici. Estar mejor colocado en carrera y todo eso...

Lo bueno y lo malo de este deporte es que nunca te puedes conformar, porque siempre hay cosas que mejorar.

P: Me imagino que tampoco dejará de pensar como reto en los Juegos de Tokio, en 2020, ¿no?

R: Sí. Es inevitable no pensar en los Juegos, por lo que generan, por lo que mueven en nuestro deporte. Al final, el Mundial está muy bien; y yo lo valoró enormemente. Pero no tiene la misma repercusión que pueden tener unos Juegos.

Me hace ilusión poder llegar en un buen estado de forma a Tokio, intentar pelear por estar más arriba; y al final, uno puede controlar lo que está en sus manos. Nada más. A partir de ahí, es una carrera de un día y todo puede pasar. No me quita el sueño, pero a Tokio quiero llegar lo mejor posible.

P: ¿Son franceses sus máximos rivales en este Mundial? ¿Hay más?

R: Creo que todavía, como dije, quedan suficientes carreras para que los puestos de arriba vayan cambiando y la gente se vaya acercando, porque soy el único que ha sumado los cuatro resultados. Pero a día de hoy, por 'auto-descartes' o gente que no ha competido lo suficiente como para sumar esos cinco resultados, creo que los franceses estarán para disputar.

Seguramente también Jake (Birtwhistle, australiano). Fernando (Alarza) también tiene pruebas por delante, con opciones de luchar por colocarse en el podio, también. Creo que es pronto como para descartar a gente; o incluso para contar con ella. Faltan tres carreras (antes de la Final) y puede variar mucho.

P: Aquí está ante una prueba que se le da bien. Hamburgo suele ser buena plaza para usted.

R: (ríe) Sí. Tengo buenos recuerdos, sobre todo de estos dos últimos años, en los que gané. El año pasado, además, hice una buena natación, lo que me permitió no tener que ir a remolque todo el tiempo. Ojalá pueda volver a hacer una buena natación y a partir de ahí, ver cómo se desenvuelve la carrera.

Pero Hamburgo es una carrera que me gusta. Es una carrera rápida, de ir a tope. Y ojalá se vea una buena prueba, aquí.

P: ¿Prefiere que sea distancia sprint en lugar de olímpica?

R: Realmente me es indiferente. Lo que es cierto es que el sprint al final no es tanta paliza para el cuerpo. Obviamente, se va más rápido, pero no es tanta la diferencia. Y recuperar después de un triatlón de distancia olímpica, cuesta más.

Eso es lo que más me gusta del sprint, que en un par de días podremos estar haciendo entrenamientos con normalidad. Por eso me gusta. Y también por el gran ambiente que hay aquí en Hamburgo.

Adrian R. Huber