El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que al final concluyó la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Cataluña de MotoGP en duodécima posición, afirmó saber "exactamente" en dónde estaba.

"He hecho mi entrenamiento y me daba igual que los otros pusieran el neumático blando, he acabado duodécimo, pero sé exactamente dónde estoy y esto te ayuda a no variar los planes y a trabajar con tu método", reconoció Marc Márquez.