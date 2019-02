El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), cinco veces campeón del mundo de MotoGP y embajador de la plataforma digital de "streaming" DAZN tuvo una conversación exclusiva con la Agencia EFE previa al acto en la que entre otras cuestiones reconoció no tener sicólogo deportivo porque para él "el mejor sicólogo" es su "entorno".

"No sé si en el futuro lo necesitaré, pero por ahora lo mejor que me puede suceder es tener a mi alrededor a un equipo y a unas personas con las que vivo día a día, me siento a gusto y cómodo y por eso no se puede pedir más. Ellos son mis mejores sicólogos, con un ambiente muy familiar, con una estabilidad tanto en lo personal como en lo deportivo", dijo Márquez.