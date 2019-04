El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) estrenó el polémico "spoiler" de la discordia en las primeras carreras de la temporada durante la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran premio de Austin, pero no quiso hacer valoraciones sobre el nuevo apéndice.

"Era una de las opciones que teníamos durante el fin de semana, utilizar esta pieza nueva en el basculante, pero no se muy bien cómo decir el nombre de esta nueva pieza", dijo muy ácido Márquez, quien para no dejar dudas volvió a meter el dedo en la herida al recordar con una sonrisa que "esta pieza para la rigidez del basculante, porque no se puede decir el otro nombre -aerodinámica-, y se ha notado súper rígido el basculante".