El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) explicó que el de Phillip Island es "un circuito que gusta a todos, es casi para mucho pilotos el favorito, pero es un circuito muy rápido y el tiempo cambia bastante, con frío y lluvia, y el riesgo es alto".

"Cuando eso sucede, si no te encuentras del todo bien, tienes que saber aceptarlo, pensar mucho encima de la moto y no probar, en otros circuitos puedes probar a ir por encima del límite, pero aquí vale la pena no arriesgar mucho ya que son curvas rápidas, pero es una carrera más, hay otra más en Malasia y otra en Valencia y hay después una pretemporada y también tenemos que salir sanos y salvos", recaló el piloto de Repsol.