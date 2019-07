El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), vencedor consecutivamente de todas las carreras que ha disputado en el trazado alemán de Sachsenring desde 2010, no se fía de sus rivales y afirma que "las otras motos no van mal y al final habrá que marcar las diferencias" si quieren ganar "pero arriesgar hasta un punto".

"Yo creo que la moto va a ir bien, al final estamos mostrando una buena regularidad en todos los circuitos, en algunos va mejor, en otros va peor, pero me quedo un poco con los resultados del año pasado cuando en una parte de la carrera incluso Valentino me apretó bastante y luego pude abrir más hueco, pero mirando la clasificación, Yamaha estaba segunda y tercera; cuarto, quinto y sexto Ducati, así que las otras motos no van mal", recalcó Márquez.