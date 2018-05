3 may. 2018

EFE Jerez de la Frontera (Cádiz, España) 3 may. 2018

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) dijo este jueves que "cuando un circuito como el de Jerez pasa a llamarse Ángel Nieto, todo el mundo quiere ganar".

"Pero no te tienes que dejar llevar por las ganas, porque el objetivo es el Mundial y en el pasado ya he tenido algún error de este tipo y esperamos no repetirlo", añadió.