El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), reconoció haberse equivocado al sufrir una caída en la curva seis del trazado de Jerez Ángel Nieto pues intentó "mantener la trazada y no podía ser".

"Esta mañana he buscado el límite y lo he encontrado en la curva uno, pero he podido salvar la caída y por la tarde, en la curva seis, ha sido error mío y al llegar al taller he pedido 'perdón' porque quizás las ganas de hacer un buen ritmo al tener ganas de hacerlo bien aquí he intentado mantener la trazada y no ha podido ser", explicó Márquez.