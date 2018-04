El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), sexto en los entrenamientos oficiales para el Gran Premio de Argentina de MotoGP fue honesto al reconocer que aunque asumió "todos los riesgos necesarios", también se percató de que "el más mínimo error podía ser una caída".

Así, Márquez explicó que "cuando he puesto neumáticos de agua he intentado rodar rápido y he intentado hacer el mejor tiempo pero no he encontrado las mismas sensaciones que en los últimos libres por la razón que sea y también es cierto que he cometido un error en esa vuelta, en el que me he ido a la parte mojada y he perdido mucho tiempo".