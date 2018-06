El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), segundo mejor tiempo para el Gran Premio de Cataluña de MotoGP ha asegurado que hubiese firmado ese resultado, segundo a 66 milésimas de Jorge "con un tiempo rápido pues ha sido sufriendo pero estamos llegando".

"Siempre había confiado en que podría estar allí, pese a que el tercer libre no salió como esperábamos, porque me he caído cuando venía con el neumático blando, pero eso nos ha ayudado a cuadrarlo todo mucho mejor y por la tarde ha cuadrado casi todo", explicó el líder del mundial de MotoGP.