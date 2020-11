La catalana Marta Galimany (FC Barcelona) intentará, el próximo 6 de diciembre, batir el récord de España de maratón en Valencia, una marca histórica del atletismo español que ostenta desde el 15 de octubre de 1995 la palentina Ana Isabel Alonso, con 2h.26:51.

"El que la marca no se haya mejorado en 25 años me da respeto porque, primero, es mucho mejor que la mía y, segundo, porque si en tantos año no se ha logrado batir es porque realmente es una marca difícil de batir", declaró a EFE la atleta de Valls.