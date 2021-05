Dos de los miembros más carismáticos de U2, Bono y The Edge, se han unido al DJ, compositor y productor holandés Martin Garrix en la misión conferida por la UEFA de crear "We Are The People", la sintonía para la Eurocopa 2021 de fútbol, que arrancará el próximo 11 de junio.

"Estoy muy emocionado por haber sido parte de esto y también por haber podido contar con dos leyendas de la música para ello", ha desvelado el joven artista en un encuentro telemático con medios de todo el mundo para presentar un tema que empezó a gestarse hace ya tres años.