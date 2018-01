El internacional eslovaco Robert Mazan afirmó este lunes, durante su presentación como futbolista del Celta de Vigo, que le gusta el "fútbol de ataque" que practica su nuevo equipo, con el que ha firmado hasta junio de 2022 y contará con una cláusula de rescisión de 35 millones de euros.

"He visto los dos partidos contra el Barcelona y el Real Madrid y me ha gustado muchísimo el juego del Celta. Es un equipo que no le tiene miedo a ningún rival, que siempre va al ataque y hace todo lo posible por ganar aunque juegue contra los grandes del fútbol español. Lo he disfrutado mucho", comentó en rueda de prensa.