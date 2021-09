Kylian Mbappé, con molestias en los aductores, ha tenido que abandonar este jueves la concentración de la selección de Francia y será baja para los partidos de clasificación al mundial de 2022 ante Ucrania (4 de septiembre) y Finlandia (7), adelantó L'Equipe.

No se conoce el alcance exacto de la lesión. Según el diario, las pruebas no revelaron nada en concreto, pero el staff médico prefirió no arriesgar.