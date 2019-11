El delantero francés Kylian Mbappé rechazó en 2017 ir al Real Madrid porque consideraba prematuro fichar por el club blanco, por lo que aceptó la oferta del París Saint-Germain, según reveló este domingo el exvicepresidente del Mónaco Vadim Vasilyev.

"Me dijo: 'Vadim, en el fondo, siento que es demasiado pronto. solo he jugado un año en mi país, soy parisino y no quiero dejar mi país así. Quiero convertirme en un gran futbolista. El Madrid tendrá que esperar", relató Vasilyev en el programa de la televisión TF1 "Telefoot".