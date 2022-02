El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, pidió este martes "respeto institucional hacia el arbitraje" y dijo que las puertas del organismo "están abiertas" para escuchar a los clubes, después de mostrar su preocupación por las quejas a trasvés de redes sociales hechas por estos.

"El respeto institucional tiene que venir de la otra parte, igual que nosotros respetamos y callamos, pero tenemos que decir que ya basta. No podemos andar con la hipocresía de muchas cosas, cuando me interesa me quejo y cuando me interesa me callo. Si nos quitamos las máscaras como hacemos hoy nos las quitamos todos. El tema del respeto institucional es algo que tenemos que trabajar mucho, porque creo que va a más", afirmó.