El dos veces Pro Bowl, Melvin Gordon, aseveró este lunes que en la temporada 2022 no se va a conformar con ser el corredor de respaldo en los Denver Broncos de la NFL.

"No me voy a acostar a ocupar un segundo plano. No importa el sistema que utilicemos, saldré a hacer lo mío; estoy aquí para ser parte de algo especial", subrayó Gordon en conferencia respecto a la competencia que tendrá ante el novato de 22 años Javonte Williams.