El belga Eddy Merckx, considerado el mejor ciclista de todos los tiempos, celebra este miércoles sus 75 años, confiando como "un león en una jaula" y preocupado por la actualidad sanitaria y socio-económica sobre el coronavirus pero siguiendo con atención el mundo de la bicicleta y del fútbol.

"Sigo escrupulosamente las recomendaciones, he sido muy prudente. Me he quedado en casa, no he tomado riesgos, pero no ha sido muy complicado ya que en Bélgica se podía salir a montar en bicicleta. Me habría vuelto loco si, como en Mónaco o en Francia, hubiera tenido que entrenarme todos los días con rodillos", explica "El Caníbal" en una larga entrevista publicada en el diario "Le Soir".