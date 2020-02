El delantero argentino del Barcelona Leo Messi ha afirmado este martes, en respuesta a las declaraciones del secretario técnico del club, Eric Abidal, en las que afirmó que "muchos jugadores no estaban satisfechos" con el anterior técnico del equipo, Ernesto Valverde, que "habría que dar nombres porque si no" se "está ensuciando a todos" los jugadores.

"Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha. Y además somos los primero en reconocer cuando no estuvimos bien", señala Messi en Instagram.