EFE Barcelona 21 may. 2018

Tras el último encuentro de la temporada con el Barcelona, el argentino Lionel Messi reconoció que le gustaría que el jugador francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, de quien ha dicho que "es uno de los mejores ahora mismo", jugara el próximo curso en su equipo.

"Me gusta Griezmann, es uno de lo mejores ahora mismo. Se está hablando mucho de él, no sé si está fichado o no, pero estamos encantados de que vengan los mejores jugadores, y Griezmann lo es", dijo en declaraciones a la emisora RAC 1 tras el encuentro contra la Real Sociedad disputado en el Camp Nou (1-0).