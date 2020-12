Miguel Ángel Sánchez "Míchel", entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, ha señalado que su equipo tiene que volver a los orígenes y ser el equipo que transmitía buenas sensaciones en las primeras jornadas, como lo hizo ante buenos equipos como el Villarreal, Atlético de Madrid o Valencia.

"Hemos hablado esta semana de esa circunstancia con los jugadores y la conclusión es que no hemos tenido el balón y no hemos llegado tanto al área rival. No estamos en los números de entonces y, tal vez, el ansia de querer ganar nos ha hecho no ser como antes. Tenemos que volver a nuestros orígenes y ser nosotros mismos", ha aseverado en rueda de prensa telemática.