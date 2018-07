El central colombiano Yerry Mina, del FC Barcelona, aseguró hoy que vivió momentos "de mucha tristeza" esta temporada porque consideró "difícil" ver jugar a sus compañeros por televisión, como ocurrió en repetidas ocasiones en las que no fue convocado a los partidos del club español.

"Cuando no iba ni al banco, no era ni opción, comenzaba a entrenarme solo en casa. Es difícil ver a los compañeros y mirar los partidos por televisión, entonces fue un momento complicado que no se lo deseo a ningún jugador", manifestó Mina en una rueda de prensa en Bogotá, en la que también estuvo el centrocampista Juan Cuadrado.