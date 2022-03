El español Joan Mir (Suzuki GSX RR) ha reconocido al término del primer día de entrenamientos del Gran Premio de Indonesia de MotoGP, en loa que fue vigésimo, que había sido "un día complicado" del que no pudo "sacar muchas cosas", porque, dijo, "hemos tenido algunos problemas mecánicos y con el freno delantero no he tenido sensaciones positivas".

"Esto ha complicado un poco el día y tampoco hay que analizar mucho con el neumático medio trasero, pues teníamos algunos problemas con él y, cuando he puesto el compuesto blando trasero sabía que no iba a poder atacar, pero sí que podría sacar buenas sensaciones y obtener buena información", comentó.