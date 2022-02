El piloto de skeleton Ander Mirambell, que ejerció, junto a la 'rider' Queralt Castellet, como abanderado de España en la ceremonia inaugural de los XXIV Juegos Olímpicos de invierno, los de Pekín 2022, declaró a EFE que la misma "ha sido muy emocionante", que tiene "la piel de gallina" y que disfrutó "como un niño".

"La verdad es que ha sido muy, muy emocionante; llevar la bandera con Queralt me ha pasado todo como si hubiese sucedido en un solo segundo. Se me ha puesto la piel de gallina, no lo puedo describir. He disfrutado como un niño y la verdad es que estoy súper-emocionado. Estaba más nervioso que antes de una carrera", comentó, en conversación telefónica con Efe desde Pekín, el barcelonés, que en la capital de China competirá en sus cuartos Juegos Olímpicos.