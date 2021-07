La nadadora catalana Mireia Belmonte, abanderada del equipo español en Tokio 2020, aseguró que no va a "bajar los brazos" ni exigirse menos a sí misma en estos Juegos Olímpicos, pese a que este año de preparación "no ha sido perfecto" a causa de las lesiones.

"La presión siempre me la pongo yo. Mi presión es la que más me pesa, y el querer hacerlo bien. Estos Juegos son iguales que otros para mí. Aunque no haya salido todo perfecto este año, al final he podido acumular trabajo y no voy de vacío. He hecho una buena preparación", apuntó la campeona olímpica.