La nadadora española Mireia Belmonte, campeona olímpica y mundial de 200 metros mariposa, indicó este lunes en Granada que las claves para poder mantenerse en la élite son "el trabajo y la constancia" porque "el trabajo no sirve de nada si no lo haces constantemente".

"Todo el mundo tiene que trabajar, tengas talento o no. El talento te lleva lejos pero no a ser campeona olímpica si no hay trabajo detrás. Hay que tener disciplina, pautas de entrenamiento y un objetivo claro", comentó Belmonte durante una charla-entrevista en la Facultad de Ciencias del Deporte de Granada.