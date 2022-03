La surfista valenciana Mireia Cabañes se alzó este fin de semana en Cantabria con el título del campeonato de triple prueba ‘Fusssión’ en modalidad adaptada, una competición que combina surf, esquí y skate, en la que fue su primera vez en nieve y asfalto, lo que supuso todo un reto para ella y una superación.

“Ha sido una pasada, ya no por el resultado, ya que ganar no es lo que más me importe sino por lo que me he retado a mí misma y haber conseguido surfear, esquiar y hacer skate. Cualquier expresión y palabra se queda corta para describir esa sensación de superación, emoción y felicidad”, explicó Cabañes en una entrevista con la Agencia EFE.