El jugador Luka Modric (i) del Real Madrid y la futbolista brasileña Marta (d) posan tras ser galardonados con los premios 'The Best' de la FIFA a mejor jugador y jugadora, respectivamente, durante la entrega de premios ''FIFA the Best 2018'', en Londres (Reino Unido). EFE

El jugador del Real Madrid y de la selección croata, Luka Modric, recibe el premio 'The Best' de la FIFA a mejor jugador durante la entrega de premios ''FIFA the Best 2018'' hoy, en Londres (Reino Unido). EFE