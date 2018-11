Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, analizó las causas de su bajo rendimiento en el inicio de la presente temporada, señalando de la ausencia de una pretemporada con trabajo físico y su temprano regreso tras el éxito con su selección en el Mundial 2018, llegando hasta la final.

Modric va ganando sensaciones según va jugando partidos y mejora su forma física. "Estoy bien, me siento mejor día a día", confiesa. "Es cierto que después del Mundial volví muy pronto, sin pretemporada, y es normal que me costase, pero los últimos partidos me siento mejor físicamente y eso es lo más importante".